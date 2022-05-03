Уровень оплаты социальных взносов в военное время превысил ожидания, - Гетьманцев

Уровень налоговых отчислений Единого социального взноса в военное время превысил ожидания с учетом военного времени и падения экономики. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, за январь-апрель 2022 года сумма доходов Пенсионного фонда Украины составила 171,8 млрд грн, что на 7,7% больше, чем за первые 4 месяца 2021 года. При этом сумма доходов от уплаты единого взноса превышает показатели соответствующего периода в прошлом году на 11,5 млрд грн. В апреле доходы Пенсионного фонда были на 400 млн грн больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

"Конечно, в реальном выражении отчисления упали. Но все равно уровень уплаты ЕСВ за этот период превышает ожидания на основе войны, массовой внешней и внутренней миграции населения, падения экономики на 30-50%. Показатели сбора ЕСВ среди других факторов отражают высокий уровень социальной ответственности бизнеса, который сокращает штаты меньшими темпами, чем падает его деловая активность", — пишет депутат.

По его словам, вместе с расходами на оборону выплата пенсий и других социальных выплат для поддержки украинских граждан остается главным приоритетом бюджета в условиях войны. Выплаты производятся в соответствии с графиком и в полном объеме, насколько это физически возможно в условиях войны.

Финансирование пенсий в мае уже началось: за месяц на это будет направлено 49,1 млрд. грн. С учетом индексации пенсий средняя пенсия на 1 апреля составила 4370 грн, увеличившись с начала года на 378 грн.

Гетманцев также отметил, что несмотря на войну, в долларовом эквиваленте средняя пенсия остается выше чем была год назад: 134 доллара по средневзвешенному наличному курсу в апреле 2021 года против 143 долларов в апреле 2022 года.

Напомним, 29 апреля президент Зеленский подписал закон, который изменяет правила индексации пенсий.

По новым правилам, теперь дата ежегодной индексации (1 марта) зафиксирована в законе и не будет корректироваться ежегодно вручную политиками. При этом индексация будет происходить для всех категорий пенсионеров с учетом показателей инфляции и роста средней зарплаты. До этого часть пенсионеров не подпадала под ежегодную индексацию.