Рівень оплати соціальних внесків у воєнний час перевищив очікування, - Гетьманцев

Рівень податкових відрахувань Єдиного соціального внеску у воєнний час перевищив очікування з урахуванням воєнного часу та падіння економіки. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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За його словами, за січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України склала 171,8 млрд грн, що на 7,7% більше, ніж за перші 4 місяці 2021 року. При цьому сума доходів від сплати єдиного внеску перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 млрд грн. У квітні прибутки Пенсійного фонду були на 400 млн грн більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

"Звичайно, у реальному вираженні відрахування впали. Але все одно рівень сплати ЄСВ за цей період перевищує очікування на основі війни, масової зовнішньої та внутрішньої міграції населення, падіння економіки на 30-50%. Показники збору ЄСВ серед інших факторів відображають високий рівень соціальної відповідальності бізнесу, який скорочує штати меншими темпами, ніж падає його ділова активність", - пише депутат.

За його словами, разом із видатками на оборону, виплата пенсій та інших соціальних виплат для підтримки українських громадян залишається головним пріоритетом бюджету в умовах війни. Виплати здійснюються відповідно до графіка та в повному обсязі, наскільки це фізично можливо в умовах війни.

Фінансування пенсій у травні вже розпочалося: за місяць на це буде направлено 49,1 млрд грн. З урахуванням індексації пенсій середня пенсія на 1 квітня становила 4370 грн, збільшившись з початку року на 378 грн.

Гетьманцев також зазначив, що незважаючи на війну, у доларовому еквіваленті середня пенсія залишається вищою, ніж була рік тому: 134 долари за середньозваженим готівковим курсом у квітні 2021 року проти 143 доларів у квітні 2022 року.

Нагадаємо, 29 квітня президент Зеленський підписав закон, який змінює правила індексації пенсій.

За новими правилами, тепер дата щорічної індексації (1 березня) зафіксована у законі і не коригуватиметься щорічно вручну політиками. При цьому індексація відбуватиметься для всіх категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та зростання середньої заробітної плати. До цього частина пенсіонерів не підпадала під щорічну індексацію.