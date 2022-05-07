Членам сімей загиблих військових підвищили пенсії, — Мінсоцполітики

В Україні у квітні провели перерахунок пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. В результаті розмір пенсій 2,2 тисячі українців у середньому зріс на 1,5 тисячі гривень. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Мінімальна гарантія щодо пенсій членам сім'ї загиблого військовослужбовця становить не менше:

7 800 грн – на кожного з батьків та подружжя;

6 100 грн – на кожну дитину.

"Це стосується також членів сімей загиблих добровольців територіальної оборони. До кола осіб, що належать до сімей загиблих захисників, включені члени сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беручи участь в АТО/ООС, а також сім'ї загиблих добровольців Сил територіальної оборони", - уточнили в Мінсоцполітики.

Крім того, українські захисники отримали право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років та не менше 20 років відповідно.

Нагадаємо, "Укрпошта" не доставлятиме пенсії у місцях бойових дій, тому необхідно відкрити рахунок в Ощадбанку.

Пенсіонерам, які раніше отримували гроші через “Укрпошту” та залишилися на окупованих територіях, виплати зараховуватимуть також на рахунки Ощадбанку. Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється, і їм зараховується пенсія на картки.