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Понад 15 тисяч працюючих пенсіонерів Луганщини у червні отримають підвищені пенсії
У Луганській області налічується 53,5 тисячі пенсіонерів, що працюють. Понад 15 тисячам із них буде автоматично перераховано пенсії з урахуванням страхового стажу із 1 квітня. Середній розмір підвищення склав 93,26 грн.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він наголосив, що автоматичний перерахунок з урахуванням страхового стажу із 1 квітня був доцільним 15,1 тисячі пенсіонерам. Середній розмір підвищення склав 93,26 грн.
"З урахуванням стажу та заробітної плати відбулося підвищення у 1,01 тисячі працюючих пенсіонерів. Розмір їх пенсії збільшився в середньому на 200,77 грн", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Слід зазначити, що з урахуванням надання страхувальниками до 10 травня звітів за І квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, виплата перерахованих пенсій проводиться починаючи з червня з доплатою за квітень та травень.
Нагадаємо, в Україні у квітні провели перерахунок пенсій членам сімей загиблих військовослужбовців. В результаті розмір пенсій 2,2 тисячі українців у середньому зріс на 1,5 тисячі гривень.