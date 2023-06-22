Лондонская фондовая биржа отменит плату за листинг компаний из Украины

Лондонская фондовая биржа (LSE) в течение 2024 года отменит листинговые сборы за выпуск акций компаниям из Украины и на выпуски облигаций с фиксированным доходом, гарантируемых правительством.

Об этом сообщил CEO London Stock Exchange Group Дэвид Швиммер на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока мы участвуем в обсуждениях предлагаемого международного финансового центра в Киеве. Чтобы эта организация присоединилась к крупным городам в рамках всемирного альянса международных финансовых центров", – рассказал он.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины также ведет с LSE переговоры о наращивании потенциала с точки зрения поддержки местных рынков капитала. Еще одна тема – двойной листинг: в Украине и Лондоне.

Швиммер уверен, что публичные рынки могут сыграть немаловажную роль в привлечении частного капитала на восстановление в Украине.

LSE ранее имела команду и бизнес в России, но закрыла его в 2022 году, приостановив торги ценными бумагами из России на Лондонской бирже и исключив их из индексов и базы данных, ведущей в мире в сфере KYC и AML.

С украинскими компаниями LSE также по-прежнему активно сотрудничала. Сейчас на бирже существует девять украинских компаний и такое же количество облигаций украинских компаний.

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