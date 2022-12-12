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Категория
Бизнес
Дата публикации

Microsoft покупает 4% акций Лондонской фондовой биржи

Microsoft покупает 4% акций Лондонской фондовой биржи
Фото: depositphotos

Microsoft (MSFT.O) приобретет 4% акций Лонднской фондовой биржи (London Stock Exchange Group/LSEG.L) в рамках 10-летнего коммерческого соглашения.

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Об этом сообщила британская компания, передает Reuters.

Microsoft имеет давние связи с LSEG, но исполнительный директор группы обмена Дэвид Швиммер сказал, что примерно год назад они начали переговоры о более тесных связях.

Партнерство подразумевает использование данных и аналитики нового поколения, а также решений для облачных технологий. Планируется создание новой инфраструктуры данных для Лондонской биржи и решений по аналитике и моделированию с использованием Microsoft Azure, искусственного интеллекта и Microsoft Teams.

"Это долгосрочное партнерство. Что касается продуктов, которые мы будем создавать вместе, я ожидаю, что наши клиенты начнут видеть преимущества этих 18-24 месяцев, и мы продолжим разрабатывать с этого момента", - сказал Швиммер.

Напомним, что Microsoft выделяет 100 миллионов долларов в помощь Украине.