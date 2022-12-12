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Microsoft купує 4% акцій Лондонської фондової біржі
Microsoft (MSFT.O) придбає 4% акцій Лонднської фондової біржі (London Stock Exchange Group / LSEG.L) у рамках 10-річної комерційної угоди.
Про це повідомила британська компанія, передає Reuters.
Microsoft має давні зв’язки з LSEG, але виконавчий директор групи обміну Девід Швіммер сказав, що приблизно рік тому вони почали переговори про тісніші зв’язки.
Партнерство передбачає використання даних та аналітики нового покоління, а також рішень для хмарних технологій. Планується створення нової інфраструктури даних для Лондонської біржі й рішень щодо аналітики та моделювання з використанням Microsoft Azure, штучного інтелекту та Microsoft Teams.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Це довгострокове партнерство. Що стосується продуктів, які ми будемо створювати разом, я очікую, що наші клієнти почнуть бачити переваги цих 18-24 місяців, і ми продовжимо розробляти з цього моменту", — сказав Швіммер.
Нагадаємо, що Microsoft виділяє 100 мільйонів доларів на допомогу Україні.