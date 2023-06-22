Лондонська фондова біржа скасує плату за лістинг компаній з України

Лондонська фондова біржа (LSE) протягом 2024 року скасує лістингові збори за випуск акцій компаніям з України та на випуски облігацій з фіксованим доходом, які гарантуються урядом.

Про це повідомив CEO London Stock Exchange Group Девід Швіммер під час конференції з відновлення України у Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми беремо участь в обговореннях пропонованого міжнародного фінансового центру у Києві. Щоб ця організація приєдналася до великих міст у рамках всесвітнього альянсу міжнародних фінансових центрів", – розповів він.

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України також веде з LSE переговори щодо нарощування потенціалу з погляду підтримки місцевих ринків капіталу. Ще одна тема — подвійний лістинг: в Україні та Лондоні.

Швіммер впевнений, що публічні ринки можуть відіграти важливу роль у залученні приватного капіталу на відновлення в Україну.

LSE раніше мала команду та бізнес у Росії, але закрила його у 2022 році, призупинивши торги цінними паперами з Росії на Лондонській біржі та виключивши їх з індексів та з бази даних, яка є провідною у світі у сфері KYC та AML.

З українськими компаніями LSE також і раніше активно співпрацювала. Наразі на біржі існує дев'ять українських компаній та така сама кількість облігацій українських компаній.

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