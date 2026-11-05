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Цены на топливо 5 ноября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 5 ноября 2026 (четверг), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,55 грн (-33 коп.)
|А-95
|89,84 грн (-23 коп.)
|А-92
|85,55 грн (-73 коп.)
|ДТ
|104,64 грн (+4 коп.)
|Газ
|59,44 грн (+32 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|106,90
|60,90
|UPG
|91,90
|88,90
|102,90
|58,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|59,90
|УКРНАФТА
|90,90
|87,90
|85,90
|103,90
|57,90
|SOCAR
|98,90
|95,90
|108,00
|60,90
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|60,46
|БРСМ-Нафта
|87,81
|102,76
|57,97
Напомним, морские дроны в Ормузском проливе и локальный дефицит готовят украинский рынок горючего к горячему ноябрю. Несмотря на временное удешевление бензина и дизеля в группе, эксперты, опрошенные Dilo, предупреждают: дефицит уже на пороге, а розничные цены на АЗС готовятся штурмовать новые рекорды.