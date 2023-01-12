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Netflix ищет специалистов для своего нового инженерного хаба в Варшаве
Американский провайдер медийных услуг Netflix создает инженерный центр в Польше, который будет базироваться на недавно открытом хабе компании в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба компании.
"У Польши есть удивительные инженерные таланты, учитывая ее замечательные университеты и сильное сообщество разработчиков, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть инновации и креативность, которые получим от нашего центра здесь. Сейчас мы набираем инженеров программного обеспечения для бизнес-приложений — просмотрите наши текущие вакансии на "Netflix Jobs", - говорится в сообщенные компании.
Сейчас в разделе Jobs размещены четыре актуальных вакансии в Варшаве:
- менеджер по продуктам, медиа-менеджмент;
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менеджер по маркетинговому производству – CEE;
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Software Engineer (L5) – разработка контента;
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директор, контент-инженерия.
В то же время, дополнительных условий компания не указывает в своих объявлениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Сотрудники Netflix в Польше будут в целом заниматься созданием продуктов. Далее эти шоу и фильмы будут показывать по всему миру, как и другие продукты Netflix. В компании заметили, что офис в Польше Netflix открыл 6 лет назад. За это время создали более 30 польских фильмов и сериалов, в том числе такие хиты, как High Water и How I Fell In Love with the Gangster.
Отметим, что именно в Польшу эвакуировалась большинство украинских предпринимателей, в том числе из IT сектора. Хотя известно, что ИТ-индустрию представляют предприниматели, планирующие вернуться в Украину.
Кроме того, среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж – Польша (61%).
Источник фото: ua.depositphotos.com