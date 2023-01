Netflix ищет специалистов для своего нового инженерного хаба в Варшаве

Американский провайдер медийных услуг Netflix создает инженерный центр в Польше, который будет базироваться на недавно открытом хабе компании в Варшаве. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"У Польши есть удивительные инженерные таланты, учитывая ее замечательные университеты и сильное сообщество разработчиков, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть инновации и креативность, которые получим от нашего центра здесь. Сейчас мы набираем инженеров программного обеспечения для бизнес-приложений — просмотрите наши текущие вакансии на "Netflix Jobs", - говорится в сообщенные компании.

Сейчас в разделе Jobs размещены четыре актуальных вакансии в Варшаве:

менеджер по продуктам, медиа-менеджмент; менеджер по маркетинговому производству – CEE;

Software Engineer (L5) – разработка контента;

директор, контент-инженерия.



В то же время, дополнительных условий компания не указывает в своих объявлениях.

Сотрудники Netflix в Польше будут в целом заниматься созданием продуктов. Далее эти шоу и фильмы будут показывать по всему миру, как и другие продукты Netflix. В компании заметили, что офис в Польше Netflix открыл 6 лет назад. За это время создали более 30 польских фильмов и сериалов, в том числе такие хиты, как High Water и How I Fell In Love with the Gangster.

Отметим, что именно в Польшу эвакуировалась большинство украинских предпринимателей, в том числе из IT сектора. Хотя известно, что ИТ-индустрию представляют предприниматели, планирующие вернуться в Украину.

Кроме того, среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж – Польша (61%).

