Український фільм "Будинок зі скалок" побореться за премію "Оскар"

Фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, номінували на отримання премії "Оскар". Кінострічка претендує на нагороду в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Про це 24 січня повідомила пресслужба Oscars.

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Сюжет фільму "Будинок зі скалок": події розгортаються навколо дітей із дитячого будинку в Лисичанську, а також соціальних працівників, які намагаються створити необхідний безпечний простір. У цей час поряд триває війна, а державні органи та суди вирішують долю дітей.

Кінострічку створили за підтримки Держкіно в копродукції з Данією, Швецією й Фінляндією. Режисер — данський документаліст Сімон Леренґ Вільмонт, лінійний продюсер і другий режисер – український журналіст Азад Сафаров. Над фільмом почали працювати у 2019 році в притулку Лисичанська.

Картину обрали з понад сотні фільмів. Творців кінострічки запросять на вручення Оскарів у Лос-Анджелесі, що заплановано на 13 березня.

Фільм уже здобув перемогу на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та у документальному конкурсі Ґетеборзького кінофестивалю у Швеції.