Дороги Перемоги: Київстар, Океан Ельзи та Повернись живим об’єдналися заради допомоги військовим

Прагнення до перемоги надзвичайно згуртувало українців. Цього літа Київстар, легендарний гурт «Океан Ельзи» та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» об’єдналися заради спільної мети – зібрати кошти на нові пікапи для військових. Завдяки внеску компанії та спільній допомозі українців і партнерів вдалося акумулювати майже 15 мільйонів гривень, на які придбали 15 надійних автівок для ЗСУ.

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У межах цієї ініціативи відбулася прем’єра відео на пісню «Квіти мінних зон» гурту «Океан Ельзи». Ця художня робота закликає пам’ятати про тих, хто щодня захищає нашу свободу та виборює перемогу для України на полі бою.

Детальніше про ідею та реалізацію благодійної ініціативи #ДорогиПеремоги розповідаємо у кейсі Київстар в рамках проєкту MMR“Відповідальна країна”

Ідея

24 квітня відбулася телевізійна трансляція благодійного концерту гурту «Океан Ельзи» — «І все буде добре», де мобільний оператор виступив одним із ідейних натхненників й організаторів. У момент співпраці команди Київстар і гурту зрозуміли, що склався тандем, а об’єднавшись можна зробити більше для країни.

Тож партнери вирішили разом підтримати захисників і захисниць, щоб зібрати кошти на важливе для них. У військовиків постійно велика кількість запитів і потреб, тому команда Київстар звернулися до фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим», аби допомога була найбільш ефективною. Обговорюючи потреби захисників, зупинилися на тому, що варто збирати на нові пікапи для фронту, адже ЗСУ постійно потрібні надійні машини у великій кількості. При цьому автівки повинні бути якісними, аби військові думали про виконання тактичних завдань на передовій, а не про несправність машини.

Реалізація

Навесні цього року «Океан Ельзи» планував випустити нову пісню для підтримки захисників. Вона мала стати одою тим, хто щодня боронить нашу свободу. Під час обговорень ініціативи команда проєкту вирішила, що завдяки пісні можна не лише висловити вдячність захисникам, але й допомогти їм на фронті. З цього моменту почали дивитися на пісню, як на реальний інструмент для збирання коштів.

Так з’явилась ідея кліпу, куди інтегрували пікап, і сформувалася інфраструктура благодійного партнерського проєкту «Дороги Перемоги».

Зйомки відбувалися три дні на Донеччині та в Києві, у процес було залучено понад 60 осіб. Експерти фонду «Повернись живим» також долучилися до зйомок і під час роботи над кліпом виступили в ролі військових консультантів. У перший день робоча група та Святослав Вакарчук відправилися на Донеччину, щоб задокументувати життя військових. Відзняли мінікіно з реальними захисниками, які потім стали прототипами акторів кліпу «Квіти мінних зон». Також завдяки цим матеріалам команда Київстар випустила короткометражний фільм «Ми все ще тут» з історіями відважних захисників і захисниць на фронті.

Окрім роботи з відеоматеріалами, до запуску команда Київстар розробила й запустила унікальну Суперсилу «Допомога ЗСУ» в тарифах LOVE UA. Підключивши її, абоненти передоплаченого зв’язку оператора регулярно передаватимуть до 50 гривень вартості пакета послуг на рахунок фонду «Повернись живим». Завдяки цьому клієнти Київстар можуть системно підтримувати українських військових просто користуючись мобільним зв’язком.

Результати

Для підтримки благодійного збирання коштів команда Київстар провела промокампанію із загальним унікальним охопленням понад 20 млн. Окрім цього, впродовж всього проєкту комунікації активно підтримувати партнери ініціативи у власних соцмережах. За результатами трекінг-дослідження компанії, 39% цільової аудиторії знають про ініціативу й 60% зазначили, що їм подобається цей проєкт.

Для збирання коштів партнери використовували різні канали, аби кожен українець зміг обрати найзручніший варіант. Серед них:

Донати на сайті «Повернись живим». Середній розмір допомоги складає 475 грн., найбільша сума — 10 000 грн.

Суперсила «Допомога ЗСУ». До 50 грн. з плати за тариф перераховується у фонд «Повернись живим».

Благодійні SMS на номер 88009. Абоненти передоплати Київстар можуть перерахувати 10 грн. з мобільного до «Повернись живим».

Підтримка волонтерів Київстар: 1378 співробітників компанії за три тижні зібрали 549 000 грн. на пікапи.

за три тижні зібрали 549 000 грн. на пікапи. Колаборація Київстар із брендом Finch. Випустили благодійний мерч — дизайнерські футболки. 30% з їхнього продажу передано на пікапи – вдалося зібрати понад 32 000 грн.

Монетизація пісні та відео на YouTube. Кошти також будуть перераховані до фонду.

У межах спільної ініціативи було зібрано 14 818 840 гривень. Зокрема, на початку ініціативи Київстар перерахував фонду 10 000 000 грн. Кошти витратили на закупівлю транспортних засобів для гуманітарних потреб ЗСУ. На всі отримані гроші фонд «Повернись живим» закупив і передав на фронт 15 нових надійних автівок.