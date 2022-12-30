Дороги Победы: Киевстар, Океан Эльзы и Вернись живым объединились ради помощи военным

Стремление к победе очень сплотило украинцев. Этим летом Киевстар, легендарная группа «Океан Эльзы» и фонд компетентной помощи армии «Вернись живым» объединились ради общей цели – собрать средства на новые пикапы для военных. Благодаря вкладу компании и совместной помощи украинцев и партнеров удалось аккумулировать около 15 миллионов гривен, на которые приобрели 15 надежных автомобилей для ВСУ.

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В рамках этой инициативы состоялась премьера видео на песню «Цветы минных зон» группы «Океан Эльзы». Эта художественная работа призывает помнить о тех, кто ежедневно защищает нашу свободу и борется за победу для Украины на поле боя.

Детальнее об идее и реализации благотворительной инициативы #ДорогиПобеды рассказываем в кейсе Киевстар в рамках проекта MMR “Ответственная страна”

Идея

24 апреля состоялась телевизионная трансляция благотворительного концерта группы "Океан Эльзы" - "И все будет хорошо", где мобильный оператор выступил одним из идейных вдохновителей и организаторов. В момент сотрудничества команды Киевстар и группы поняли, что сложился тандем, а объединившись, можно сделать больше для страны.

Так что партнеры решили вместе поддержать защитников и защитниц, чтобы собрать средства на важное для них. У военнослужащих постоянно большое количество запросов и потребностей, поэтому команда Киевстар обратилась в фонд компетентной помощи армии «Вернись живым», чтобы помощь была наиболее эффективной. Обсуждая потребности защитников, остановились на том, что стоит собирать новые пикапы для фронта, ведь ВСУ постоянно нужны надежные машины в большом количестве. При этом автомобили должны быть качественными, чтобы военные думали о выполнении тактических задач на передовой, а не о неисправности машины.

Реализация

Весной этого года Океан Эльзы планировал выпустить новую песню для поддержки защитников. Она должна была стать тем, кто ежедневно защищает нашу свободу. В ходе обсуждения инициативы команда проекта решила, что благодаря песне можно не только выразить благодарность защитникам, но и помочь им на фронте. С этого момента начали смотреть на песню как реальный инструмент для сбора средств.

Так появилась идея клипа, куда интегрировали пикап, и сформировалась инфраструктура благотворительного партнерского проекта "Дороги Победы".

Съемки проходили три дня в Донецкой области и в Киеве, в процесс было вовлечено более 60 человек. Эксперты фонда «Вернись живым» также присоединились к съемкам и во время работы над клипом выступили в роли военных консультантов. В первый день рабочая группа и Святослав Вакарчук отправились в Донецкую область, чтобы задокументировать жизнь военных. Сняли миникино с реальными защитниками, которые затем стали прототипами актеров клипа «Цветы минных зон». Также благодаря этим материалам команда Киевстар выпустила короткометражный фильм "Мы все еще здесь" с историями отважных защитников и защитниц на фронте.

Кроме работы с видеоматериалами, до запуска команда Киевстар разработала и запустила уникальную суперсилу «Помощь ВСУ» в тарифах LOVE UA. Подключив ее, абоненты предоплаченной связи оператора будут регулярно передавать до 50 гривен стоимости пакета услуг на счет фонда «Вернись живым». Благодаря этому клиенты Киевстар могут системно поддерживать украинских военных, просто пользуясь мобильной связью.

Результаты

Для поддержки благотворительного сбора средств команда Киевстар провела промокампанию с общим уникальным охватом более 20 млн. Кроме того, на протяжении всего проекта коммуникации активно поддерживать партнеры инициативы в собственных соцсетях. По результатам трекинг-исследования компании, 39% целевой аудитории знают об инициативе и 60% отметили, что им нравится этот проект.

Для сбора средств партнеры использовали разные каналы, чтобы каждый украинец смог выбрать самый удобный вариант. Среди них:

Донаты на сайте «Вернись живым». Средний размер пособия составляет 475 грн., наибольшая сумма – 10 000 грн.

Суперсила «Помощь ВСУ». До 50 грн. с платы за тариф перечисляется в фонд «Вернись живым».

Благотворительные SMS на номер 88009. Абоненты предоплаты Киевстар могут перечислить 10 грн. с мобильного в «Вернись живым».

Поддержка волонтеров Киевстар: 1378 сотрудников компании за три недели собрали 549000 грн. на пикапы.

за три недели собрали 549000 грн. на пикапы. Коллаборация Киевстар с брендом Finch. Выпустили благотворительный мерч – дизайнерские футболки. 30% их продаж передано на пикапы – удалось собрать более 32 000 грн.

Монетизация песни и видео на YouTube. Средства также будут перечислены в фонд.

В рамках совместной инициативы было собрано 14818840 гривен. В частности, в начале инициативы Киевстар перечислил фонду 10000000 грн. Средства потратили на закупку транспортных средств для гуманитарных нужд ВСУ. На все полученные деньги фонд «Вернись живым» закупил и передал на фронт 15 новых надежных автомобилей.