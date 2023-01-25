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Книга "Ukraїner. Країна зсередини" очолила топ продажів на Amazon
Англомовна версія книжки "Ukraїner. Країна зсередини" ("INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People"), що вийшла 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine.
Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо
Зазначається, що українська версія книжки вийшла у видавництві "Старого Лева" у 2019 році.
Видання містить понад 350 фотографій, а також QR-коди, які ведуть на лонгріди на вебсайті Ukraïner.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це переконливий візуальний портрет справжньої України, з любов’ю створений українцями за роки до нинішньої війни. Вона відображає справжнє розмаїття цієї величезної країни, другої за величиною в Європі, від мальовничих лісових сіл до великих міських житлових проєктів, приголомшливих гірських пейзажів і лиманів до промислових кар’єрів і середньовічних фортець. Вона знайомить з людьми України та їхніми історіями з великою кількістю різних людей, включаючи традиційних колядників, виробників дикого меду, гончарів і залізничників, художників, вівчарів і майстрів віників", — зазначають на сайті Batsford.
"Ця книжка потрапила до мене в руки як подарунок від української родини, яку я приймала у Лондоні. Мати та двоє дівчат їхали 30 годин, щоб дістатися до нас, автобусом, потягом до польського кордону, а потім літаком із Кракова. Вони не знали, що я книговидавчиня, і мій безпосередній інтерес був для них несподіванкою. Було очевидно, що їм потрібно поспати, а книжку потрібно видати в англомовному світі. Вона була написана перед повномасштабною війною, і це чудовий портрет того, що означає бути українцем", — розповіла британська видавчиня Поллі Павелл.
"Ukraїner. Країна зсередини" — книжка за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії.
Ініціатор проєкту — Богдан Логвиненко.
Нагадаємо, у 2022 році сторінка Ukraine.ua увійшла до п'ятірки найбільш популярних офіційних сторінок країн світу в Instagram, набравши понад мільйон підписників. Охоплення цифрової екосистеми сторінки, що об'єднує офіційний сайт України та сторінки держави в соцмережах, перевищило мільярд користувачів.