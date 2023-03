"Видавництво Старого Лева" визнали найкращим в сегменті дитячої літератури в Європі

Українське "Видавництво Старого Лева" отримало перше місце та виграло премію найкращого видавця дитячої літератури Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в Європі.

Про це повідомила пресслужба премії.

"Видавництво Старого Лева" з України — це видавництво, яке випускає книги для всієї родини. Кожен читач, від найменшого до великого, знайде серед своїх книжок щось до душі та задоволення: книжки з картинками, вірші для дітей, оповідання для дітей шкільного віку, серії для підлітків, нон-фікшн для різного віку, а також атласи і багато іншого", — йдеться в описі Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year до україснького видавця.

Особливість конкурсу в тому, що перше місце присуджується самими видавцями, яких просять номінувати ті видавництва, які вирізняються своєю креативністю, інноваційністю та якістю свого редакційного вибору. Найкращих дитячих видавців обирали у всіх частинах світ:

Африка – Trinta zero Nove (Мозамбік);

Азія — Wonder House Books (Індія);

Карибський басейн, Центральна та Південна Америка — Editorial Amanuta (Чилі);

Європа — "Видавництво Старого Лева" (Україна);

Північна Америка — La courte échelle (Канада);

Океанія — Magabala Books (Австралія).

"Ця нагорода як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців. Це неймовірне досягнення, здобуток, до якого ми йшли останні десять років, систематично представляючи себе, Україну, українських авторів та ілюстраторів у світі та на міжнародному ринку прав", - прокоментували своє нагородження у видавництві.

Нагадаємо також, що англомовна версія книжки "Ukraїner. Країна зсередини" ("INSIDE UKRAINE. A Portrait of a Country and its People"), що вийшла 16 січня у британському видавництві Batsford, очолила топ продажів на Amazon у категорії Hot New Releases in History of Ukraine.