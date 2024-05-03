"Державний оператор тилу" став лідером на Prozorro за рівнем конкурентності закупівель

За останніми аналітичними даними платформи Prozorro, "Державний оператор тилу" (DOT) став закупівельником №1 за рівнем конкурентності торгів.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

"У грудні минулого року "Державний оператор тилу" оголосив першу публічну закупівлю в Prozorro. На сьогодні в системі опубліковано понад 300 тендерів агенції. За останніми аналітичними даними платформи, DOT став закупівельником №1 за рівнем конкурентності торгів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що DOT провів найбільше конкурентних закупівель речового забезпечення серед усіх закупівельників - понад 99% (середнє в Prozorro - 6,19% ).

Інфографіка: ДОТ

Інфографіка: ДОТ

Крім того, DOT посів перше місце за рівнем конкурентних закупівель пально-мастильних матеріалів (ПММ). Цей показник сягнув 92,5%, що в п’ять разів більше, ніж середній на майданчику.

При цьому, як зауважують в ДОТ, середня кількість учасників закупівель речового забезпечення та ПММ DOT приблизно вдвічі вища, ніж загальний показник на Prozorro.

За словами директорки з управління закупівлями Вікторії Виноградової, на старті роботи DOT багато процесів потрібно було запускати в прискореному режимі, адже забезпечення ЗСУ має бути безперервним.

Вона повідомила, що закупівлі деяких категорій товарів команда агентства мала провести втричі швидше.

"Однак навіть із таким режимом завданням номер один залишалося дотримання принципів прозорості й чесної конкуренції. Тому перші позиції в рейтингах Прозорро є підтвердженням того, що реформа закупівель працює", - зазначила директорка з управління закупівлями.

Загалом від початку оголошення тендерів на Prozorro "Державний оператор тилу" має понад 78% успішних завершених закупівель речового забезпечення та 85% - пально-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, що Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)" через проблему з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні, яка тягнеться багато років.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Повідомлялося, що ДОТ оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro.