Держоператор тилу почав закуповувати зимову форму для ЗСУ

Державний оператор тилу оголосив перші тендери на закупівлю зимового одягу для Збройних Сил України. Відповідні аукціони вже розміщено на Prozorro.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що ефективне й завчасне планування закупівель дає змогу заощаджувати бюджетні кошти й спрямовувати їх на додаткову підтримку для ЗСУ.

Станом на середину квітня ДОТ опублікував оголошення про закупівлю за 12 різновидами товарів:

штани вітровологозахисні зимові (тип 2), вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова (тип 2), вид 1;

костюм спеціальний зимовий, вид 3;

сорочка та кальсони зимові, вид 3;

рукавички зимові, вид 2; рукавички зимові, вид 3;

штани вітровологозахисні зимові, вид 1;

куртка вітровологозахисна зимова;

куртка утеплена спеціальна, вид 2;

штани утеплені спеціальні, вид 2;

костюм маскувальний зимовий, тип 2;

сорочка та кальсони зимові, вид 2;

шкарпетки літні (трекінгові), тип 1.

У Міноборони підкреслили, що загальний перелік зимового речового забезпечення удвічі довший. Він складається з понад 25 пунктів. Також буде оголошено торги на закупівлю кальсонів, білизни, шарфів, бахіл і черевиків.

"Для кожної з позицій з боку ЗСУ визначені вимоги щодо якості. Всі товари, які постачаються Збройним Силам України, перевіряються фахівцями ДОТ, Міноборони та ЗСУ на відповідність цим вимогам", - запевнили у Міноборони.

Нагадаємо, Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуються тримісячним терміном, як раніше.

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.