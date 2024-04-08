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При Міноборони створили Аудиторський комітет: до нього увійшли представники НАТО
При Міністерстві оборони України вперше за час існування відомства створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Навіщо знадобився Аудиторський комітет
Як пояснили у відомстві, новий комітет створили для консультацій і розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міноборони.
Він має на меті підсилити функцію внутрішнього аудиту, а водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Створення аудиторського комітету – це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме "запобіжником" від політичного втручання. Такий крок свідчить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Хто увійшов до складу
До складу комітету увійшли сертифіковані внутрішні аудитори з держав-членів НАТО та України з досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту:
- Франсуа Готьє – керівник служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (м. Брюссель)
- Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм офісу генерального інспектора департаменту оборони США
- Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (м. Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів
- Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні
- Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проєктів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати
- Також до аудиторського комітету входять заступник міністра оборони Юрій Джигир і держсекретарка Міноборони Людмила Дараган.
Зауважимо, нещодавно у Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення.Він формуватиме довгострокові плани закупівель для війська - продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.