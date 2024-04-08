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При Минобороны создали Аудиторский комитет: в него вошли представители НАТО
При Министерстве обороны Украины впервые за время существования ведомства создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита – Аудиторский комитет.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Зачем понадобился Аудиторский комитет
Как пояснили в ведомстве, новый комитет был создан для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Минобороны.
Он стремится усилить функцию внутреннего аудита, а в то же время будет органом, который будет развивать его функционал.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Создание аудиторского комитета – это возможность привлечь к работе в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров. Минобороны пригласило в комитет специалистов, имеющих надлежащую экспертизу, репутацию, авторитет, навыки и опыт. Орган будет служить "предохранителем" от политического вмешательства. Такой шаг свидетельствует нашу готовность к внедрению самых высоких международных стандартов", – отметил заместитель министра обороны Юрий Джигир.
Кто вошел в состав
В состав комитета вошли сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту:
- Франсуа Готье – руководитель службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (г. Брюссель)
- Джозеф Ингигноли – аналитик/оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора департамента обороны США
- Джон Чесшир – руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd (г. Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов
- Манфред ван Кестерен – международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине
- Руслана Рудницкая – украинская экспертка национальных и международных проектов под эгидой Министерства финансов Украины и Счетной палаты
- Также в аудиторский комитет входят заместитель министра обороны Юрий Джигир и госсекретарь Минобороны Людмила Дараган.
Отметим, недавно в Министерстве обороны создали новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового обеспечения. Он будет формировать долгосрочные планы закупок для войск - продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.