В Минобороны будут планировать закупки для ВСУ на год вперед

В Министерстве обороны создали новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового обеспечения. Он будет формировать долгосрочные планы закупок для войск – продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Годовой план закупок товаров

Отмечается, что Департамент будет формировать объемы необходимых для закупки товаров и услуг для удовлетворения полученных от Командования сил логистики потребностей.

Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторировать цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".

"Мы отдаем себе отчет, что в условиях войны полностью не избежим некоторых экстренных запросов на закупку. Но можем уменьшить количество таких случаев. Основная задача Департамента - формировать годовой план закупок товаров", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Он пояснил, что задача нового подразделения – свести к минимуму насущную потребность – когда Минобороны нужно срочно что-то закупить для ВСУ. Ранее подобный подход влиял и на качество, и на цену товара. Поэтому вновь Департамент должен частично решить этот вопрос.

Закупки для ВСУ

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

ДОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины.

Также ранее сообщалось, что крупные торговые сети не пришли на первые тендеры "Государственного оператора тыла", поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.