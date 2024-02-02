Во время закупок горючего для ВСУ подрядчики переплатили поставщикам более 1 млрд грн

Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

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Об этом заявила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

По ее словам, органы прокуратуры обратились в суды, предъявив 87 исковых заявлений по взысканию безосновательно перечисленных бюджетных средств. В настоящее время рассмотрена половина, и все 48 удовлетворены в пользу органов прокуратуры.

В ведомстве отметили, что эти факты были обнаружены государственными аудиторами в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства обороны и военных формирований за 2022 год. Результаты аудита, в виде соответствующих актов, были переданы в правоохранительные органы, что повлекло за собой открытие уголовных производств.

Согласно сообщению факты безосновательного включения в цену НДС государственные аудиторы обнаружили во время ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Минобороны и военных формирований за 2022 год.

Несколько дней назад, " Государственный оператор тыла " сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен на время закупки ГСМ.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков назвал это конкретными достижениями и рассказал, что Министерство сосредоточено на подготовке к внедрению новой системы закупки питания для армии.

Сегодня Министерство обороны решило презентовать розничным сетям новую архитектуру закупок продуктов питания, которая стартует с 1 апреля 2024 года.

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