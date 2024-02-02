Супермаркеты приглашают участвовать в тендерах на поставку продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины и "Государственный оператор тыла" представили розничным сетям новую архитектуру закупок продуктов питания, которая стартует с 1 апреля 2024 года.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что главная задача предлагаемой модели – привлечь честный бизнес к непрерывному и качественному питанию военных.

"Снабжение от сетей — один из элементов новой архитектуры, которая также включает поставки напрямую от производителей и привлечение профессиональных логистических партнеров", - отметили в Минобороны.

Там напомнили, что теперь тыловыми закупками занимается "Государственный оператор тыла" – новое агентство, работающее по лучшим международным практикам соблюдения принципов добродетели.

"Нам нужен одинаковый стандарт качества. От Ужгорода до Купянска, от Чернигова до Херсона. Сети супермаркетов могут его обеспечить, потому что они построили свои компании на конкурентном рынке, ища решения, подбирая лучшие инструменты, строя стратегии", – отметил Дмитрий Клименков.

Он добавил, что для Минобороны важно привлечь розничные сети к поставкам питания для ВСУ и ведомство открыто для сотрудничества с ритейлерами как локального, так и национального уровня.

"Работаем над тем, чтобы статус поставщика для ВСУ наконец стал предметом гордости для честного бизнеса. Нулевая толерантность к коррупции, профессиональность и открытость к обществу – основа нашего сотрудничества с участниками рынка. Вместе мы должны обеспечить ВСУ качественным питанием, чтобы они могли сфокусироваться на главной миссии", - подчеркнул генеральный директор "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов.

Отметим, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

Яйца по 17: как скандал сменил закупки продовольствия?

В конце января 2023 года Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а затем на фоне этого и другого скандалов в отставку ушел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Законодательством было предусмотрено, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.