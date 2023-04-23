Последствия скандала с продовольствием: в Prozorro начинают публиковать информацию о неоружейных оборонных закупках

С 23 апреля в системе Prozorro введен механизм для отчетности о неоружейных оборонных закупках. Об этом идет речь на сайте сервиса.

Отмечается, что с этого дня оборонные заказчики будут отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказах на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ. Отчеты будуть содержать ограниченное количество информации: название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.

Согласно законодательству, оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня они должны предоставить информацию по договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, в конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве произошли кадровые изменения. Также была информация о возможном увольнении Резникова, но в итоге он остался на должности.

24 февраля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8381, предусматривающий публикацию в системе Prozorro цен, по которым оборонные заказчики покупают товары и услуги для обеспечения армии.