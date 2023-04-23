Наслідки скандалу з харчами: у Prozorro починають публікувати інформацію про незбройні оборонні закупівлі

Із 23 квітня у системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Про це йдеться на сайті сервісу.

Зазначається, що з цього дня оборонні замовники звітуватимуть про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт. Звіти міститимуть обмежену кількість інформації: назву замовника, предмет закупівлі та ціну за одиницю.

Згідно з законодавством, оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів із дня підписання контракту. Крім того, до 22 червня вони повинні надати інформацію по договорах, укладених з 24 лютого 2022 року, тобто від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни. Також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.

24 лютого Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №8381, який передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії.