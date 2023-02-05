Врученные чиновникам Минобороны подозрения не касаются скандальных закупок продуктов - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что не располагает информацией о получении должностным лицам его ведомства подозрений относительно коррупции при закупках пищевых продуктов для военных, а врученные подозрения не касаются этих вопросов. Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, передает "Укринформ".

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"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-либо, и тем более применения меры пресечения после задержания в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста господина Юрия Николова", - подчеркнул Резников.

В то же время, отвечая на вопросы о работе бывшего директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, министр указал, что в июле прошлого года назначил аудит работы этого департамента по всем вопросам. По его словам, когда поступили промежуточные выводы аудита в декабре, Хмельницкий был отстранен от должности.

"Он был по моему письменному обращению еще летом направлен в СБУ на прохождение полиграфа. И я получил соответствующие выводы этой экспертизы. Поэтому это и было основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен", - подчеркнул Резников.

Напомним, что скандал с закупками продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах, привел сначала к увольнению заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также указного Богдана Хмельницкого. Позже сообщалось и об их аресте.

Известно, что Шаповалова подозревают по статье 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований) Уголовного кодекса, а в отношении Хмельницкого, кроме этой, указывалась и статья 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Также сообщалось и о задержании предпринимателей, поставлявших продукты для Минобороны.

Отметим также, что на этом же брифинге в воскресенье Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны и анонсировал его "перезагрузку", а также создание общественного антикоррупционного совета при министерстве.