Хищение 1,7 миллиарда гривен на закупках для ВСУ: подозрение получил советник замминистра обороны

Главное следственное управление Нацполиции при оперативном сопровождении работников департамента стратегических расследований и под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили советнику заместителя министра обороны о подозрении в участии в схеме завладения 1,7 миллиарда гривен при закупке товаров для нужд Вооруженных сил Украины.

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Как сообщают в полиции, следствие установило, что в 2022 году, уже после начала военной агрессии России против Украины, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур.

По заключенным договорам компания получила более 1,7 миллиарда гривен в качестве предоплаты, однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения в установленные сроки не выполнила, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществила.

Советнику замминистра на общественных началах инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). По месту его проживания правоохранители провели санкционированные обыски.

Ранее по этому же делу было сообщено о подозрении директору компании и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 миллионов гривен и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба Нацполиции

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие обстоятельства и лица, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним также, что в пятницу Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении масштабных схем хищения государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны: сумма ущерба, нанесенная Минобороны, составляет более 119,5 миллиона гривен.