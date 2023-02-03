Розкрадання 1,7 мільярда гривень на закупівлях для ЗСУ: підозру отримав радник заступника міністра оборони

Головне слідче управління Нацполіції за оперативного супроводження працівників департаменту стратегічних розслідувань та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили раднику заступника міністра оборони про підозру в участі у схемі заволодіння 1,7 мільярда гривень при закупівлі товарів для потреб Збройних сил України.

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Як повідомляють в поліції, слідство встановило, що у 2022 році, вже після початку військової агресії Росії проти України, з метою розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб ЗСУ, радник заступника міністра вступив у злочинну змову з посадовими особами однієї із приватних структур.

За укладеними договорами компанія отримала понад 1,7 мільярда гривень в якості передоплати, однак договірні зобов’язання з постачання товарів військового призначення в установлені строки не виконала, поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило.

Раднику заступника міністра на громадських засадах інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу (заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем). За місцем його мешкання правоохоронці провели санкціоновані обшуки.

Раніше у цій же справі було повідомлено про підозру директору компанії та ще двом фігурантам. Також накладено арешти на понад 55 мільйона гривень та корпоративні права фігурантів на суму понад 50 мільйонів доларів.

Фото: пресслужба Нацполіції

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші обставини та особи, які можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Нагадаємо також, що у п'ятницю Служба безпеки України повідомила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони: сума збитків, завдана Міноборони, становить понад 119,5 мільйон гривень.