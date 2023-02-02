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БЕБ повідомило про підозру директору компанії, що поставила військовим бронежилети, які прострілюються
Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру директору компанії, яка поставила військовим бронежилети неналежної якості. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що ТОВ уклало із обласним територіальним центром комплектації та соціальної підтримки договір на придбання амуніції, зокрема бронежилетів 4-го класу захисту. Вони були поставлені та передані до військової частини, але виявилося, що засоби захисту не відповідають заявленим характеристикам.
Детективи БЕБ вилучили 340 бронежилетів, а судова експертиза встановила, що вони за своїми технічними властивостями не відповідають вимогам 4-го класу захисту відповідно до вимог ДСТУ 8782:2018. Виявилося, що вироби можуть пробиватися патронами 7,62х54 мм з кулею ЛПС (57-Н-323с) масою 9,6 г.
Директору компанії-постачальника інкримінують частину 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. Розмір збитків державі оцінюється у майже 6,5 мільйона гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що напередодні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних сил Україні заступнику міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, якого днями звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.
За даними слідства, він сприяв укладенню договорів про постачання не тільки продуктів для військових за завищеними цінами, а й бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.