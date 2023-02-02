БЭБ сообщило о подозрении директору компании, поставившей военным простреливаемые бронежилеты

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении директору компании, поставившей военным бронежилеты ненадлежащего качества. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что ООО заключило с областным территориальным центром комплектации и социальной поддержки договор на приобретение амуниции, в том числе бронежилетов 4-го класса защиты. Они были поставлены и переданы в воинскую часть, но оказалось, что средства защиты не соответствуют заявленным характеристикам.

Детективы БЭБ изъяли 340 бронежилетов, а судебная экспертиза установила, что они по своим техническим свойствам не отвечают требованиям 4-го класса защиты в соответствии с требованиями ДСТУ 8782:2018. Выяснилось, что изделия могут пробиваться патронами 7,62х54 мм с пулей ЛПС (57-Н-323с) массой 9,6 г.

Директору компании-поставщика инкриминируется часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. Размер ущерба государству оценивается почти в 6,5 миллиона гривен.

Напомним также, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, которого на днях уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

По данным следствия, он способствовал заключению договоров о поставках не только продуктов для военных по завышенным ценам, но и бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.