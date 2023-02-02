- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Ответственного за закупки у Минобороны, которого уволили после скандала, арестовали – СМИ
Шевченковский районный суд Киева принял решение арестовать бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого, уволенного после начала проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.
Об этом 2 февраля сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Суд также установил залог для Хмельницкого. В то же время прокурор считает эту сумму недостаточной, поэтому решение обжаловали. По предварительным данным, по решению суда, Хмельницкого могут освободить из-под стражи за залог в размере 26 миллионов гривен.
Напомним, что скандал вокруг закупок Минобороны возник из-за публикации в СМИ информации о соглашении о закупке продуктов для военнослужащих по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате уволили заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
Впоследствии ГБР сообщило Шаповалову о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.