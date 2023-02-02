Відповідального за закупки в Міноборони, якого звільнили після скандалу, заарештували –ЗМІ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення арештувати колишнього директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького, якого звільнили після початку перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

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Про це 2 лютого повідомило видання "Українська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Суд також встановив заставу для Хмельницького. Водночас прокурор вважає цю суму замалою, тому рішення оскаржили. За попередніми даними, за рішенням суду, Хмельницького можуть звільнити з-під варти за заставу у розмірі 26 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що скандал довкола закупівель Міноборони виник через публікацію в ЗМІ щодо угоди про закупівлю продуктів для військовослужбовців за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах.

Внаслідок цього звільнили заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом ДБР повідомило Шаповалову про підозру у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.