"Думаю, это ошибка": Резников отказался от перевода на должность министра стратегпрома

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что ничего не знает о своем возможном переводе на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, и откажется от такого предложения, если оно поступит. Об этом он сказал в комментарии "Фактам ICTV".

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"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим... О Минстратегпроме я слышу впервые", - заявил министр.

Резников подчеркнул, что поскольку процедуры перевода внутри правительства не существует, в любом случае для этого требуется увольнение по представлению именно президента и назначение уже по представлению премьер-министра.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", – прокомментировал он.

Отметим, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вечером в воскресенье заявил, что Резников будет переведен на должность министра стратегической промышленности "для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять" министерство, которое должно делать больше".

В свою очередь Арахамия подтвердил, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов должен стать новым министром обороны, "что абсолютно логично для военного времени".

По словам лидера пропрезидентской фракции, "силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики", поскольку "враг готовится наступать, и мы готовимся защищаться и возвращать свое".

Напомним, что ранее в СМИ распространилась информация о возможной отставке Резникова и переводе его на другую должность, вероятно также министерскую. При этом якобы рассматривалась возможность его назначения и министром юстиции вместо Дениса Малюськи. В воскресенье министр прокомментировал это, заявив, в частности, что ему "ни за что не стыдно" и его совесть "абсолютно чиста".

При этом он добавил, что специальность юриста дает ему уверенность, что он точно найдет для себя "интересный проект, который позволит нам не просто победить в этой войне, но и затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации".