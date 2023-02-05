"Мне ни за что не стыдно": Резников прокомментировал информацию о вероятной отставке

Министр обороны Алексей Резников заявляет о готовности покинуть свой пост, как только такое решение примет президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, передает Liga.net.

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"Решение о том, быть мне министром обороны или нет, принимает один человек – верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский... Только по решению президента я буду принимать те или иные решения. После этого я буду заниматься тем, что предложит президент, и дальше буду работать для нашей победы", – сказал руководитель Минобороны.

При этом Резников добавил, что специальность юриста дает ему уверенность, что он точно найдет для себя "интересный проект, который позволит нам не просто победить в этой войне, но и затем наказать военно-политическое руководство Российской Федерации.

В то же время, отвечая на вопрос о том, как он для себя объясняет возможное решение президента о его отставке и осознает ли вероятность дальнейшей ответственности, чиновник ответил, что его совесть абсолютно чиста.

"Мне ни за что не стыдно. У меня совесть чиста абсолютно. Я ни о чем не переживаю. И "смирился" - это не о Резникове. Мне не с чем "смиряться". Я - победитель, и им останусь", - заявил глава ведомства.

Отметим, что на выходных в украинском информпространстве, в том числе через ряд СМИ и Telegram-каналов, распространились слухи о возможных кадровых перестановках в правительстве. В воскресенье утром депутат Верховной Рады от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что накануне глава парламента "объявил, что будут кадровые вопросы, без деталей".

По словам нардепа, уже 5 февраля на заседании пропрезидентской фракции "Слуга народа" должен быть составлен финальный список возможных кадровых решений. В частности, известно, что могут быть утверждены на должностях руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины Игорь Клименко и Василий Малюк, которые сейчас являются лишь исполняющими обязанности.

При этом он не подтвердил слухи о том, что Резников может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюски, хотя вышеприведенный комментарий самого главы Минобороны может намекать именно на это.

"Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУР. Павел Рябикин покинет Минстратпром. Но это министерство не ликвидируют, а туда перейдет Алексей Резников. Пока не меняют: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутину и Верещук. Галущенко тоже сохранил пока кресло. Может что-то изменится. Например, Гутцайт", - указал Железняк.

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг закупок Минобороны продуктов для военных по ценам в два-три раза дороже, чем в магазинах. В ведомстве сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Самому Резникову пришлось отчитываться по этому поводу перед комитетом Рады по безопасности, обороне и разведке, но нардепы решили тогда не рекомендовать его отставку. Впрочем, скандал все же привел к увольнению его заместителя Вячеслава Шаповалова, а также директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого. Позже было сообщено и об их аресте.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро заявило, что и до огласки в СМИ принялось расследовать возможные злоупотребления в Министерстве обороны при закупке питания для военнослужащих.

Кроме того, накануне полиция сообщила советнику замминистра обороны о подозрении в участии в схеме завладения 1,7 миллиарда гривен при закупке товаров для нужд Вооруженных сил Украины. В свою очередь, СБУ сообщила о разоблачении масштабных схем хищения госсредств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны: сумма ущерба, нанесенная Минобороны, была оценена в 119,5 миллиона гривен.