Главу Луганской ОВА Гайдая могут назначить послом в Казахстане, - СМИ

Руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая могут уволить с должности и назначить послом в Казахстане.

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Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники.

"После захвата оккупантами значительной части Луганской области главу ОВА решили перевести туда, где понадобится его опыт. Казахстан является важной страной для развития отношений, поскольку имеет нефть, газ, вооружение и выгоден с точки зрения инвестиций", - сообщили собеседники издания.

Отмечается, что против назначения Гайдая послом в Казахстане активно выступают россияне.

Сам Гайдай отметил, что готов работать там, куда его направит президент.

"Я, как командный человек, буду работать там, куда меня направит президент. Тем более во время войны", – сказал он.

Собеседники издания добавили, что у Гайдая нормальные рабочие отношения с Офисом президента.

Кроме того, по словам собеседников редакции, основным кандидатом на должность главы Луганской ОВА сейчас является нардеп, заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко. На эту должность его якобы продвигает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Отметим, что Гайдай возглавляет Луганскую областную государственную администрацию (ранее областную военно-гражданскую администрацию) с 25 октября 2019 года.

Максим Ткаченко до 2014 года руководил компанией "Мастер-шоу", организовавшей гастроли артистов. После начала вторжения в 2014 году переехал в Киев, стал совладельцем ООО "Квартал-концерт". Возглавлял команду Зеленского на 2019 году в Луганской области.

Напомним, последние недели по стране прокатился целый ряд коррупционных скандалов. Среди них закупка продовольствия для военных Минобороны, разоблачение заместителя министра инфраструктуры Василия Лозинского на получении 400 тыс. долларов взятки , заместителя председателя фракции "Слуга народа" Павла Халимона - на приобретении элитного поместья.

Начиная с 24 января, подали в отставку или были уволены Кирилл Тимошенко, заместитель председателя Офиса генпрокурора Алексей Симоненко, заместитель министра Лозинский, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповал, ряд председателей ОВА, среди них Ярослав Янушевич (Херсонская), Валентин Резничекно (Днепропетровск), Александр Старух (Запорожская) и другие.