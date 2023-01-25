С должностей уволили пятерых руководителей областных прокуратур

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию с административных должностей руководителей пяти областных прокуратур.

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Об этом 25 января сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, уволили Виктора Приходько с должности руководителя Запорожской областной прокуратуры, руководителя Кировоградской областной прокуратуры Владимира Твердохлеба, Антона Столитного – руководителя Полтавской областной прокуратуры, Алексея Тубельца – председателя Сумской областной прокуратуры и руководителя Черниговской областной прокуратуры Сергея Василину.

Причин такого решения не уточняют. Отметим, что недавно правительство согласовало проекты указов Президента Украины об увольнении глав Запорожской и Сумской областных военных администраций.

Впоследствии на сайте ОП появились указы об увольнении, в том числе этих глав ОВА.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 января анонсировал ряд кадровых решений по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе. Впоследствии произошли изменения в ОП: Кирилл Тимошенко ушел с должности заместитель главы Офиса Президента "по собственному желанию", а на его место был назначен бывший глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Также заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко уволен с должности по собственному желанию. Хотя в ОГП причины не уточняют, очевидно, он уволен после скандала с отдыхом в Испании. Президент также раскритиковал этот поступок и добавил, что кадровые изменения продолжатся.

Источник фото: ua.depositphotos.com