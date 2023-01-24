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Зеленский назначил бывшего главу Киевской ОВА заместителем председателя ОП
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января назначил экс-главу Киевской ОВА Алексея Кулебу заместителем руководителя Офиса Президента.
Соответствующий указ №42 главы государства опубликовала пресс-служба Зеленского.
"Назначить КУЛЕБУ Алексея Владимировича Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.
Также на сайте ОП появились указы об увольнении пяти глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской, о чем уже было известно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности замглавы ОП по собственному желанию. В ОП он отвечал за региональную политику и коммуникацию с руководителями областных военных администраций и мэрами городов, а также за "Велике будівництво" и восстановление.
Слухи об увольнении Тимошенко начали распространяться в СМИ еще на прошлой неделе.
Также СМИ сообщали, что Тимошенко во время войны пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. Тогда Национальное агентство по предотвращению коррупции принялось проверять эту информацию.