Тимошенко обнародовал заявление об увольнении из Офиса президента

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Фото заявления он обнародовал в своем телеграмме.

"Благодарю Президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому руководителю областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света!", - отметил Тимошенко. .

Он также поблагодарил мэров городов за конструктив в спорах.

Кроме того, он поблагодарил всех украинцев за доверие и ВСУ за то, что уберегли и защищают Украину.

Президент Владимир Зеленский уже уволил заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко с занимаемой должности.

"Уволить Тимошенко Кирилла Владленовича с должности Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе президента.

Отметим, в Офисе президента Кирилл Тимошенко отвечал за региональную политику и коммуникацию с руководителями областных военных администраций и мэрами городов, а также за большое строительство и восстановление.

Слухи об увольнении Тимошенко начали распространяться в СМИ еще на прошлой неделе.

Также СМИ сообщали, что Тимошенко во время войны пользуется внедорожником Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий. Тогда Национальное агентство по предотвращению коррупции принялось проверять эту информацию.

По информации СМИ, место Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.