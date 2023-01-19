Кирила Тимошенка можуть звільнити з Офісу президента - ЗМІ

Першого заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенко можуть звільнити.

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Про це повідомляє видання "Бабель" з посиланням на джерела в парламенті.

Причина звільнення наразі невідома. Також поки невідомо, коли саме його можуть звільнити, але "статися це може дуже скоро".

Народний депутат Ярослав Железняк раніше повідомив про те, що скоро будуть кадрові рішення в Офісу президента. Які саме це будуть рішення він не уточнив, але додав,що будуть "великі новини".

Ще один нардеп Олексій Гончаренко також повідомив, що в ОП будуть звільнення. Крім того, за його інформацією, планують звільнити ще одного міністра.

Тимошенко в Офісі президента відповідає за велике будівництво і відбудову. Він же представляв послам план відновлення країни Fast Recovery Plan і разом з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком відповідає за телемарафон "Єдині новини".