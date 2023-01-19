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Кирилла Тимошенко могут уволить из Офиса президента - СМИ

Кирилла Тимошенко могут уволить из Офиса президента - СМИ

Первого заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко могут уволить.

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Об этом сообщает издание "Бабель" со ссылкой на источники в парламенте.

Причина увольнения пока неизвестна. Также пока неизвестно, когда именно его могут уволить, но "случиться это может очень скоро".

Народный депутат Ярослав Железняк ранее сообщил о том, что скоро будут кадровые решения в Офисе президента. Какие именно это будут решения, он не уточнил, но добавил, что будут "большие новости".

Еще один нардеп Алексей Гончаренко также сообщил, что в ОП будут увольнения. Кроме того, по его информации, планируют уволить еще одного министра.

Тимошенко в Офисе президента отвечает за "большое строительство" и восстановление. Он же представлял послам план восстановления страны Fast Recovery Plan и вместе с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко отвечает за телемарафон "Единые новости".

Автор:
Нина Комащенко