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Тимошенко йде з Офісу президента та показав заяву про звільнення
Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення.
Фото заяви він оприлюднив у своєму Телеграм.
"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла!", - зазначив Тимошенко.
Він також подякував мерам міст за конструктив в суперечках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того він подякував всім українцям за довіру та ЗСУ за те, що вберегли і боронять Україну.
Зазначимо, в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за регіональну політику та за комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.
Чутки про звільнення Тимошенко почали ширитися у ЗМІ ще минулого тижня.
За інформацією ЗМІ, місце Тимошенка може зайняти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.