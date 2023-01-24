Тимошенко йде з Офісу президента та показав заяву про звільнення

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення.

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Фото заяви він оприлюднив у своєму Телеграм.

"Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла!", - зазначив Тимошенко.

Він також подякував мерам міст за конструктив в суперечках.

Крім того він подякував всім українцям за довіру та ЗСУ за те, що вберегли і боронять Україну.

Зазначимо, в Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав за регіональну політику та за комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

Чутки про звільнення Тимошенко почали ширитися у ЗМІ ще минулого тижня.

За інформацією ЗМІ, місце Тимошенка може зайняти голова військової адміністрації Київської області Олексій Кулеба.