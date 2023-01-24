Зеленський призначив колишнього очільника Київської ОВА заступником голови ОП

Президент України Володимир Зеленський 24 січня призначив голову Київської ОВА Олексія Кулебу заступником керівника Офісу Президента.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідний указ №42 голови держави опублікувала пресслужба Зеленського.

"Призначити КУЛЕБУ Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу Президента України", — йдеться в документі.

Також на сайті ОП з’явилися укази про звільнення п’ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської, про що вже було відомо.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови ОП за власним бажанням.

В ОП він відповідав за регіональну політику та за комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст, а також за "Велике будівництво" і відбудову.

Чутки про звільнення Тимошенко почали ширитися у ЗМІ ще минулого тижня.

Також ЗМІ повідомляли, що Тимошенко під час війни користується позашляховиком Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції взялося перевіряти цю інформацію.