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Зеленський призначив колишнього очільника Київської ОВА заступником голови ОП
Президент України Володимир Зеленський 24 січня призначив голову Київської ОВА Олексія Кулебу заступником керівника Офісу Президента.
Відповідний указ №42 голови держави опублікувала пресслужба Зеленського.
"Призначити КУЛЕБУ Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу Президента України", — йдеться в документі.
Також на сайті ОП з’явилися укази про звільнення п’ятьох голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської, про що вже було відомо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника голови ОП за власним бажанням.
В ОП він відповідав за регіональну політику та за комунікацію з очільниками обласних військових адміністрацій та мерами міст, а також за "Велике будівництво" і відбудову.
Чутки про звільнення Тимошенко почали ширитися у ЗМІ ще минулого тижня.
Також ЗМІ повідомляли, що Тимошенко під час війни користується позашляховиком Chevrolet Tahoe, який компанія General Motors передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій. Тоді Національне агентство з питань запобігання корупції взялося перевіряти цю інформацію.