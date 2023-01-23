Некоторые министры вскоре могут лишится должностей, - СМИ

Вскоре в Кабинете министров Украины возможны увольнения и перестановки. Министр энергетики Герман Галущенко и министр спорта Вадим Гутцайт могут быть уволены с занимаемых должностей.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

По данным собеседников издания, первый кандидат на выход – министр топлива и энергетики Герман Галущенко.

"В команде президента продолжаются активные дискуссии по поводу ротаций в Кабмине. Первый кандидат на выход - министр энергетики Герман Галущенко", - заявил собеседник.

По его словам, соответствующее решение может быть принято на этой неделе.

Также свою должность может потерять возглавивший НОК министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

"В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, вообще нужны ли эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить", - отмечают источники издания.

Со своей стороны депутаты Верховной Рады хотели бы сменить министра образования и министра по вопросам ветеранов.

Но, по данным собеседников издания, в Офисе президента об этом серьезно не говорят.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал ряд "подготовленных решений, которые, среди прочего, касаются и энергетики".

"И эта неделя будет временем соответствующих решений. Эти решения уже подготовлены. Не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо", – заявил президент.