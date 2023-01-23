Деякі міністри незабаром можуть лишитися посад, - ЗМІ

Незабаром у Кабінеті міністрів Україні можливі звільнення і перестановки. Міністр енергетики Герман Галущенко та міністр спорту Вадим Гутцайт можуть бути звільнені із займаних посад.

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Про це повідомляє "Українська правда".

За даними співрозмовників видання, перший кандидат на вихід – міністр палива та енергетики Герман Галущенко.

"У команді президента тривають активні дискусії щодо ротацій в Кабміні. Перший кандидат на вихід - міністр енергетики Герман Галущенко", - заявив співрозмовник.

За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене вже на цьому тижні.

Також свою посаду може втратити міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

"У команді президента досить довго тривають дискусії, чи взагалі ці міністерства зараз потрібні, можливо, їх варто скоротити чи об’єднати", - зазначають джерела видання.

Зі свого боку, депутати Верховної Ради хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів.

Але, за даними співрозмовників видання, в Офісі президента наразі про це серйозно не говорять.

Зазначимо, раніше президент Володмир Зеленський анонсував низку "підготовлених рішень, які, серед іншого, стосуються і енергетики".

"І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо", - заявив президент.