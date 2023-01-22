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Зеленський анонсував "рішення" щодо корупційних скандалів та санкції проти викритих спецслужбами посадовців

Зеленський анонсував "рішення" щодо корупційних скандалів та санкції проти викритих спецслужбами посадовців
Володимир Зеленський. Фото: скріншот відео пресслужби президента

Президент Володимир Зеленський заявляє про підготовку заходів, які будуть вжиті в якості реакції на певні скандальні викриття, що відбулися останнім часом. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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Зокрема, він нагадав, що у неділю Кабінетом міністрів вже було звільнено заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, який був викритий співробітниками Національного антикорупційного бюро на отримання хабаря у 400 тисяч доларів.

За словами глави держави, у правоохоронців наразі є всі можливості, щоб провести розслідування й спрямувати відповідне кримінальне провадження проти ексчиновника до суду.

"Звичайно, зараз основна увага – це питання оборони, це питання зовнішньої політики, це питання війни. Але це не означає, що я не бачу й не чую, що говорять у суспільстві на різних рівнях – як на центральному, так і в регіонах", - підкреслив він.

Президент заявив у цьому контексті, що наступний тиждень буде часом відповідних рішень. При цьому він одночасно зазначив і те, що ці рішення "вже підготовлені", і те, що кожна ситуація ще буде детально розбиратися.

"Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики і закупівель, те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами, те, що стосується закупівель для військових тощо", - сказав Зеленський.

Глава держави пообіцяв, що суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить "необхідні потужні кроки". Крім того, він заявив про успіхи спецслужб з викриття певних осіб, давши зрозуміти, що йдеться про посадових осіб та що проти них буде застосовано санкції.

"Є просування у наших спеціальних служб у роботі щодо людей, які заслуговують як мінімум санкцій за свою діяльність проти України, незалежності і українського народу. Теж будуть відповідні кроки. І це не щось тимчасове, це реальне реагування. Це конкретика. Це те, чого ми всі очікуємо від наших інституцій, від держави", - заявив президент.

Втім, він не уточнив, кого саме має на увазі, але подякував журналістам, які "розбираються з усіма фактами та встановлюють повну картину", та правоохоронцям, які захищають закон та інтереси держави, забезпечуючи справедливість.

"Я хочу, щоб це було зрозуміло: повернення до того, що було колись, до того, як звикли жити різні люди, наближені до державних інституцій, чи ті, хто все життя поклав на гонитву за кріслом... Повернення не буде", - вказав Зеленський.

Нагадаємо також, що до скандалу призвела в останні дні й публікація видання ZN.ua, у якій було оприлюднено показники закритих контрактів між Міністерством оборони та компаніями-постачальниками харчування для армії, які свідчать, що вони поставлялися за значно завищеними цінами.

У Міноборони ж заявили, що ініціюють розслідування Службою безпеки України поширення "завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період".

Автор:
Тимофій Бесп'ятов