Зеленский анонсировал "решения" по коррупционным скандалам и санкции против чиновников, разоблаченных спецслужбами

Президент Владимир Зеленский заявляет о подготовке мер, которые будут приняты в качестве реакции на определенные скандальные разоблачения, произошедшие в последнее время. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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В частности, он напомнил, что в воскресенье Кабинетом министров уже был уволен заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Лозинский, который был разоблачен сотрудниками Национального антикоррупционного бюро в получении взятки в 400 тысяч долларов.

По словам главы государства, у правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить соответствующее уголовное производство против экс-чиновника в суд.

"Конечно, сейчас основное внимание – это вопросы обороны, это вопросы внешней политики, это вопросы войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах", – подчеркнул он.

Президент заявил в этом контексте, что следующая неделя будет временем соответствующих решений. При этом он одновременно отметил и то, что эти решения "уже подготовлены", и то, что каждая ситуация еще будет подробно разбираться.

"Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо. Я понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем детально все разбирать. То, что касается энергетики и закупок, то, что касается отношений между центральной властью и регионами, то, что касается закупок для военных и тому подобное", - сказал Зеленский.

Глава государства пообещал, что общество получит полную информацию, а государство предпримет "необходимые мощные шаги". Кроме того, он заявил об успехах спецслужб по разоблачению определенных людей, дав понять, что речь идет о должностных лицах и что против них будут применены санкции.

"Есть продвижение у наших специальных служб в работе в отношении людей, которые заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа. Также будут соответствующие шаги. И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, чего мы все ожидаем от наших институций, от государства", - заявил президент.

Впрочем, он не уточнил, кого именно имеет в виду, но поблагодарил журналистов, "разбирающихся со всеми фактами и устанавливающих полную картину", и правоохранителей, защищающих закон и интересы государства, обеспечивая справедливость.

"Я хочу, чтобы это было понятно: возвращение к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – указал Зеленский.

Напомним также, что к скандалу в последние дни привела и публикация издания ZN.ua, в которой были обнародованы показатели непубличных контрактов между Министерством обороны и компаниями-поставщиками питания для армии, свидетельствующие о том, что оно поставлялось по значительно завышенным ценам.

В Минобороны же заявили, что инициируют расследование Службой безопасности Украины распространения "заведомо ложных сведений, наносящих вред интересам обороны в особый период".