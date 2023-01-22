Кабмин уволил заместителя Кубракова, пойманного на взятке в $400 тысяч

Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Правительство Украины руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, ожидает скорейшего завершения конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро", - сказано в нем.

Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании Лозинского Национальным антикоррупционным бюро. Вице-премьер-министр Александр Кубраков оперативно дал распоряжение подготовить документы на увольнение своего заместителя.

В воскресенье же бюро официально проинформировало, что благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки, в которую входил Лозинский, разоблачила и прекратила деятельность по хищению бюджетных средств.

Детективы задержали его при получении 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Предварительная правовая квалификация – часть 4 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.

Отмечается, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, сложившейся вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры.

Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решил присвоить часть государственных средств. Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 миллионов гривен стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности.

Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеуказанную сумму в качестве "вознаграждения". Отметим, что официально тогда было сообщено о выделении Кабмином на указанные цели именно 1,4, а не 1,68 миллиарда гривен.

Детективы осуществляют неотложные следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.

В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов. Также сообщено, что ночью был задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.