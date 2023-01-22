- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Кабмин уволил заместителя Кубракова, пойманного на взятке в $400 тысяч
Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.
"Правительство Украины руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры. В частности, ожидает скорейшего завершения конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро", - сказано в нем.
Напомним, что накануне СМИ сообщили о задержании Лозинского Национальным антикоррупционным бюро. Вице-премьер-министр Александр Кубраков оперативно дал распоряжение подготовить документы на увольнение своего заместителя.
В воскресенье же бюро официально проинформировало, что благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки, в которую входил Лозинский, разоблачила и прекратила деятельность по хищению бюджетных средств.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Детективы задержали его при получении 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
Предварительная правовая квалификация – часть 4 статьи 368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) и часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса.
Отмечается, что летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 миллиарда гривен, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, сложившейся вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры.
Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решил присвоить часть государственных средств. Для этого они вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной на почти 280 миллионов гривен стоимости с заранее определенными субъектами предпринимательской деятельности.
Те, как выяснило следствие, должны были за это передать госслужащим вышеуказанную сумму в качестве "вознаграждения". Отметим, что официально тогда было сообщено о выделении Кабмином на указанные цели именно 1,4, а не 1,68 миллиарда гривен.
Детективы осуществляют неотложные следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности.
В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тысяч гривен и 38,7 тысячи долларов. Также сообщено, что ночью был задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины.