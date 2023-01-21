НАБУ задержало заместителя Кубракова на взятке в $400 тысяч - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски и задержало на взятке бывшего первого заместителя министра развития общин и территорий, а ныне замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

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Об этом сообщают, в частности, Украинская правда и ZN.ua со ссылкой на собеседников среди правоохранителей. При этом само НАБУ или Специализированная антикоррупционная прокуратура об этом пока не информируют.

Отмечается, что соответствующее расследование ведется по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо по предварительному сговору группой лиц, либо повторно, либо сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса.

По информации следствия, размер взятки составляет 400 тысяч долларов, а ее предоставление Лозинскому связано с закупкой генераторов. Также отмечено, что это производство расследуется с 26 сентября 2022 года.

"Василий Лозинский будет уволен с занимаемой должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже дано вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым", - отреагировали на новость в самом министерстве.

Напомним, что уже после этого, а именно 4 ноября, Лозинский возглавил Министерство развития общин и территорий как временно исполняющий обязанности министра перед запланированной ликвидацией ведомства.

2 декабря Кабмин принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий. Впрочем, лишь 9 декабря Лозинский был уволен с указанной должности и тогда же назначен заместителем главы новообразованного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры. В свою очередь, возглавил объединенное ведомство Александр Кубраков, до этого бывший министром инфраструктуры.