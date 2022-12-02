Кабмин объединил Мининфраструктуры и Минрегион

Кабинет министров на заседании 2 ноября принял решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий, сообщает пресс-служба правительства.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

На заседании премьер-министр Денис Шмыгаль также поздравил Александра Кубракова с назначением накануне на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Это усиление управленческих возможностей, которое придаст большую эффективность процессу планирования и реализации программ восстановления. Одновременно это большая ответственность нового вице-премьер-министра перед Украиной и украинцами", - указал глава Кабмина.

Он напомнил, что правительство неоднократно отмечало, что процесс восстановления Украины будет происходить даже несмотря на то, что война продолжается, причем речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о текущем восстановлении.

"Для того чтобы реализовать программу экстренного восстановления, нам необходимо в следующем году 17 миллиардов долларов. Мы находимся на постоянном контакте с нашими партнерами, чтобы привлечь эти средства. Должность вице-премьер-министра по восстановлению позволит консолидировать эту работу", - добавил Шмыгаль.

По его словам, сейчас правительство выделило регионам, которые испытали наибольшее влияние от боевых действий, более 5 миллиардов гривен для восстановления критической инфраструктуры и других приоритетных целей, позволяющих возвращать жизнь в соответствующие общины.

"Мы работаем, чтобы каждая семья была со светом, теплом, водой и связью. Восстанавливаем критически важные дороги, мосты и переправы. Эта работа ведется ежедневно последние полгода. На сегодняшний день в Украине расчищено более 2 тысячи километров дорог и возведено более 70 переправ. Восстановлены уже не сотни, а тысячи объектов", - подчеркнул премьер.

В Кабмине также уточняют, что новое ведомство будет называться Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры. Минрегион пока будет продолжать выполнять функции и полномочия в определенных сферах до завершения осуществления мероприятий по присоединению к Мининфраструктуры, на основе которого и создается объединенное министерство. Последнее при этом будет считаться правопреемником ликвидируемого Минрегиона.

Напомним также, что ликвидация Минрегиона не требует увольнения соответствующего министра: это уже было сделано месяц назад, когда Алексея Чернышева перевели с этой должности на пост главы НАК "Нафтогаз Украины". Обязанности главы Минрегиона временно исполняет первый замминистра Василий Лозинский.