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Обязанности главы Минрегиона будет временно выполнять первый заместитель Лозинский

Обязанности главы Минрегиона будет временно выполнять первый заместитель Лозинский

Правительство Украины назначило первого заместителя Министра развития громад и территорий Василия Лозинского и.о. руководителя ведомства.

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Соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на сайте правительства.

"Возложить временно с 4 ноября 2022 г. исполнение обязанностей Министра развития общин и территорий Украины на первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Лозинского Василия Мироновича", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Чернышева с должности главы Минрегиона. Кабинет министров назначил его главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

Чернышев подал в Верховную Раду заявление об отставке 2 ноября. Кадровые перестановки начались с увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.