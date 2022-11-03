Рада уволила Чернышева с должности министра развития громад и территорий

Верховная Рада Украины уволила с должности министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада одобрила увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, открыв таким образом путь на назначение главой "Нафтогаза". Голосование прошло без отчета", - отметил он.

За увольнение Чернышева проголосовали 279 депутатов.

Сам Чернышев поблагодарил "всех, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всех с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно".

Ранее об уходе Чернышева со ссылкой на источник сообщало агентство РБК-Украина.

Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук 2 ноября сообщил, что глава Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Кадровые перестановки начались с увольнения председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. По информации депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, НАК возглавит нынешний министр регионального развития Алексей Чернышев.

Чернышева назначили на должность министра развития общин и территорий в марте 2020 года. До этого, с октября 2019 по март 2020-го, он был председателем Киевской областной государственной администрации.

В течение 2017-2019 годов Чернышев возглавлял Наблюдательный совет Украинского клуба недвижимости URE Club.